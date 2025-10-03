Juventus-Milan con gli ex Allegri De Winter e Rabiot carichi E un Modric rigenerato

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, venerdì 3 ottobre 2025: attesa per la partita contro la Juventus con grandi ex nella fila rossonere.

In questa notizia si parla di: juventus - milan

Il passato bianconero, il presente rossonero: Juventus-Milan vista dagli occhi di Max - X Vai su X

La Juventus continua a pareggiare e a subire gol. In particolar modo, ne ha incassati sette nelle ultime cinque partite tra campionato e Champions League Domenica ci sarà il Milan, come giocherà la Juventus? Tutte le ultime da Torino - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Milan, Allegri e Rabiot nemici per colpa Giuntoli: liti, veleni e il retroscena su Koopmeiners - Milan sarà soprattutto la partita di Allegri e Giuntoli, ex idoli del popolo bianconero costretti ad andar via per la rivoluzione voluta da Giuntoli. Si legge su sport.virgilio.it

Juve-Milan, partita a scacchi tra Tudor e Allegri? Ecco cosa dicono i precedenti - Rossoneri lanciatissimi ma occhio al dato che emerge dall'analisi degli scontri diretti a cura di Lottomatica. Scrive tuttosport.com