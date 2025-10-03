Juventus-Milan Allegri torna allo ‘Stadium’ da avversario dopo 12 anni | allora finì così

Per Massimiliano Allegri la partita Juventus-Milan, match della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 5 ottobre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium, non può essere una gara come un'altra: ha legato a queste squadre la sua carriera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Allegri torna allo ‘Stadium’ da avversario dopo 12 anni: allora finì così

In questa notizia si parla di: juventus - milan

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018

Juve, ti sei pentita? L'Allegri rossonero torna allo Stadium davanti in classifica... #allegri #juve #juventus #milan #juvemilan #juventusmilan - X Vai su X

Aspettando Juventus Milan Milan Nel Cuore - facebook.com Vai su Facebook

Juve-Milan, Allegri torna allo Stadium 1 punto avanti ai bianconeri - Milan, big match della sesta giornata di Serie A, in programma domenica sera allo Stadium a partire dalle 20:45, sarà certamente il ritorno a Torino ... Come scrive tuttojuve.com

MN - Domani la conferenza di Allegri alla vigilia della Juve: info e orari - Domani è giorno di vigilia per il Milan e non è mai una vigilia qualunque quando il giorno dopo ti aspetta il big match in casa della Juventus. Riporta milannews.it