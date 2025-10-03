Juventus-Milan Allegri e il ballottaggio che tiene tutti col fiato sospeso
La marcia di avvicinamento a Juventus-Milan, il big match che domenica sera accenderà l’Allianz Stadium, è segnata da un interrogativo che pesa quanto una scelta tattica decisiva. Massimiliano Allegri non ha ancora sciolto il dubbio sulla titolarità di Fikayo Tomori, tornato ad allenarsi con i compagni dopo il fastidio muscolare che lo aveva costretto ai box. Un recupero che riaccende le speranze rossonere, ma che non cancella i timori legati al rischio di ricadute. Tomori o De Winter, la scelta che cambia la partita. La rifinitura delle prossime ore sarà il banco di prova. Allegri, intenzionato a confermare il modulo a tre dietro, dovrà scegliere chi affiancare a Gabbia e Pavlovic nel terzetto difensivo. 🔗 Leggi su Milanzone.it
In questa notizia si parla di: juventus - milan
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto
Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018
La sfida tra Juventus e Milan in dati economici: due modelli che stanno dando risultati diversi, premiando RedBird e punendo Elkann nella partita dei bilanci. E sul valore delle rose e le spese di mercato... - X Vai su X
Juventus-Milan è la partita che tiene tutti coloro fiato sospeso in questo turno di campionato Il confronto in stile... 5 Vs 5 con il nostro @christian_masotti Completate voi l'11 perfetto #juventusmilan #tifosi #footballvideos #CalcioinPillole - facebook.com Vai su Facebook
Juve Milan, Allegri deve risolvere un grande problema. La situazione attuale - La situazione attuale Massimiliano Allegri è pronto per il big match tra Juventus e Milan, in programma domenica sera all’A ... Si legge su calcionews24.com
Pagina 1 | Juve-Milan, la probabile formazione di Tudor contro Allegri: ballottaggi e novità - Le scelte verso le quali è orientato l'allenatore bianconero in vista del big match allo Stadium: tanti cambi rispetto alla Champions ... Lo riporta msn.com