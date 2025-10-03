La marcia di avvicinamento a Juventus-Milan, il big match che domenica sera accenderà l’Allianz Stadium, è segnata da un interrogativo che pesa quanto una scelta tattica decisiva. Massimiliano Allegri non ha ancora sciolto il dubbio sulla titolarità di Fikayo Tomori, tornato ad allenarsi con i compagni dopo il fastidio muscolare che lo aveva costretto ai box. Un recupero che riaccende le speranze rossonere, ma che non cancella i timori legati al rischio di ricadute. Tomori o De Winter, la scelta che cambia la partita. La rifinitura delle prossime ore sarà il banco di prova. Allegri, intenzionato a confermare il modulo a tre dietro, dovrà scegliere chi affiancare a Gabbia e Pavlovic nel terzetto difensivo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Juventus-Milan, Allegri e il ballottaggio che tiene tutti col fiato sospeso