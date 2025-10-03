Juventus-Milan Allegri e il ballottaggio che tiene tutti col fiato sospeso

Milanzone.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La marcia di avvicinamento a Juventus-Milan, il big match che domenica sera accenderà l’Allianz Stadium, è segnata da un interrogativo che pesa quanto una scelta tattica decisiva. Massimiliano Allegri non ha ancora sciolto il dubbio sulla titolarità di Fikayo Tomori, tornato ad allenarsi con i compagni dopo il fastidio muscolare che lo aveva costretto ai box. Un recupero che riaccende le speranze rossonere, ma che non cancella i timori legati al rischio di ricadute. Tomori o De Winter, la scelta che cambia la partita. La rifinitura delle prossime ore sarà il banco di prova. Allegri, intenzionato a confermare il modulo a tre dietro, dovrà scegliere chi affiancare a Gabbia e Pavlovic nel terzetto difensivo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

juventus milan allegri e il ballottaggio che tiene tutti col fiato sospeso

© Milanzone.it - Juventus-Milan, Allegri e il ballottaggio che tiene tutti col fiato sospeso

In questa notizia si parla di: juventus - milan

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018

juventus milan allegri ballottaggioJuve Milan, Allegri deve risolvere un grande problema. La situazione attuale - La situazione attuale Massimiliano Allegri è pronto per il big match tra Juventus e Milan, in programma domenica sera all’A ... Si legge su calcionews24.com

juventus milan allegri ballottaggioPagina 1 | Juve-Milan, la probabile formazione di Tudor contro Allegri: ballottaggi e novità - Le scelte verso le quali è orientato l'allenatore bianconero in vista del big match allo Stadium: tanti cambi rispetto alla Champions ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Milan Allegri Ballottaggio