Juventus-Milan Aghemo | Bremer da valutare salgono le possibilità per Thuram

Pianetamilan.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Aghemo di 'Sky Sport' ha dato aggiornamenti rispetto alle condizioni di Bremer e Thuram in vista di Juventus-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Aghemo: “Bremer da valutare, salgono le possibilità per Thuram”

juventus milan aghemo bremerJuventus-Milan, Bremer lavora a parte: in caso di stop è pronto Gatti. Le news - Le ultime in casa Juve verso il big match dello Stadium di domenica sera contro il Milan: Bremer sta ancora lavorando a parte e, se non dovesse farcela, è pronto Gatti reduce dal gol in rovesciata in ... Come scrive sport.sky.it

juventus milan aghemo bremerAghemo: "Bremer si è allenato parte, da valutare verso il Milan. Thuram in gruppo" - "Bremer si è allenato a parte e sarà da valutare verso la gara contro il Milan. Riporta tuttojuve.com

