Ihattaren Juventus, l’ex bianconero sta letteralmente rinascendo con la maglia del Fortuna Sittard: cosa sta accadendo in Olanda. Il punto
Pistoiese-Lazio o Olanda-Uruguay? No, è Juventus-Atalanta. Va bene il marketing e la moda delle terze maglie, ma forse si sta esagerando. Basterebbe prevedere l'obbligo per la squadra di casa di indossare la prima maglia, salvo occasioni speciali
Come da lui dichiarato oggi, Andrea #Agnelli ha confermato che ormai si è stabilito in Olanda quindi forse finalmente cesserà questo continuo richiamo inutile di tornare alla #Juventus
Juventus, l'Olanda scarica Koopmeiners: non convocato per scelta tecnica - La crisi dell'ex Atalanta si estende anche in Nazionale Un momento nerissimo, una crisi che dal campo si estende ora anche all
Juventus, sentenza su Koopmeiners: "Nemmeno la prima riserva" | ESCLUSIVO - it, Michele De Blasis ne ha parlato così: "Non credo in Koopmeiners, non gli avrei dato il ruolo di primo centrocampista di riserva.