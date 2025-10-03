Juventus l’Olanda scarica Koopmeiners | non convocato per scelta tecnica

. La crisi dell’ex Atalanta si estende anche in Nazionale Un momento nerissimo, una crisi che dal campo si estende ora anche alla nazionale. La parabola discendente di Teun Koopmeiners con la maglia della Juventus ha subito un’altra, pesante, battuta d’arresto: il centrocampista olandese è stato escluso per scelta tecnica dal . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Koopmeiners non convocato dall’Olanda! Il numero 8 della Juventus è fuori dalla lista del ct Koeman. L’elenco ufficiale

