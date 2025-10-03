Juventus le ultime dalla Continassa | Bremer a parte Thuram parzialmente in gruppo

L a Juventus di Igor Tudor continua a preparare il match di domenica sera contro il Milan dell’ex Massimiliano Allegri. Alla Continassa tutti sono concentrati per ritrovare la vittoria e i tre punti. Il tecnico bianconero però deve fare ancora i conti con un’infermeria che non vuole svuotarsi. Il tecnico bianconero non potrà fare affidamento su Cabal, fermato da un lungo infortunio che lo terrà fuori per circa 6 settimane, ma non solo. Bremer non avrebbe ancora smaltito l’affaticamento che lo costringe a stare ancora ai box. Il brasiliano si starebbe ancora allenando a parte e sarebbe quasi impossibile vederlo in campo contro i rossoneri Si rivede in gruppo, seppur parzialmente, Khepren Thuram. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, le ultime dalla Continassa: Bremer a parte, Thuram parzialmente in gruppo

