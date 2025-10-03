Juventus, analisi della pareggite dei bianconeri: quali sono i problemi di Tudor? Il VIDEO con Paolo Rossi e Omar Valentini. Un avvio sprint, poi una brusca frenata. La Juventus di Igor Tudor è entrata nel suo primo, vero momento di difficoltà della stagione. Dopo aver entusiasmato tutti, la squadra si è inceppata, collezionando quattro pareggi consecutivi tra campionato e Champions League. Una “pareggite” che ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, alla ricerca delle cause di questo calo. Tre pareggi, tanti interrogativi. Dopo le vittorie iniziali, la Signora ha rallentato. Prima il 4-4 col Borussia Dortmund, l’1-1 beffa di Verona, poi l’1-1 casalingo contro l’Atalanta, e infine il 2-2 in casa del Villarreal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, dentro la pareggite dei bianconeri: quali sono i problemi di Tudor? Analisi VIDEO con Paolo Rossi e Omar Valentini