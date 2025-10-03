Juventus attenta a Modric! Si è già conquistato la Serie A e preso sulle spalle il Milan di Allegri | così vuole purgare i bianconeri allo Stadium

Juventus, attenta a Modric: l’analisi sulle condizioni del centrocampista croato che domina la Serie A. In vista del big match di domenica sera tra Juventus e Milan, l’osservato speciale in casa bianconera ha un nome e un cognome: Luka Modric. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista croato, a 40 anni compiuti, non è solo un campione intramontabile, ma il vero e proprio cuore pulsante della squadra di Massimiliano Allegri, con una condizione fisica a dir poco straripante. Contrariamente a ogni logica anagrafica, Modric sembra aver riscritto le regole del tempo. La sua forma fisica è invidiabile, frutto di una “cura maniacale del corpo” e di una dedizione assoluta che gli permettono di essere ancora dominante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, attenta a Modric! Si è già conquistato la Serie A e preso sulle spalle il Milan di Allegri: così vuole purgare i bianconeri allo Stadium

In questa notizia si parla di: juventus - attenta

Juventus Women Como 0-0 LIVE: De Jong molto attenta su Kerr

Juventus Women Lazio 0-0 LIVE: Vangsgaard si divora il vantaggio, PPM attenta su Piemonte

La Juventus è sempre attenta alle dinamiche di calciomercato e in vista del futuro si lavora già per migliorare la squadra da mettere a disposizione dell'allenatore, Igor Tudor Come riportato da TMW, resta sotto osservazione la posizione di Koopmeiners, c - facebook.com Vai su Facebook

ESCLUSIVO: Juve, attenta, la clausola di Bremer sta attirando l’interesse della Premier League - X Vai su X

Juventus, Locatelli: "Carichi e pieni di energia. Un onore sfidare Modric e De Bruyne" - Manuel Locatelli lo farà per la quinta stagione di fila con la maglia della Juventus, e con la fascia di capitano al braccio. Lo riporta sport.sky.it

Napoli e Juve in alta quota. Modric da clonare. Segnali di Inter, ma non bastano. Roma e Lazio ko - Come tutte le settimane torna la rubrica del Direttore di Tmwradio Marco Piccari, che commenta i temi principali del campionato di serie A. tuttomercatoweb.com scrive