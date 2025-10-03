Juventus | aggiornamenti da Milanello e Continassa
Milan: tomori verso la titolarità Ultime news: Tomori ha ripreso l'allenamento in gruppo a Milanello il 3 ottobre 2025, un segnale incoraggiante per Massimiliano Allegri in vista del big match contro la Juventus di domenica. Il difensore inglese, fermo per un affaticamento muscolare, ha lavorato con i compagni dopo tre
Vlahovic Milan: conferme sull’interesse per l’attaccante della Juventus. Chi è il principale ‘sponsor’ per il trasferimento in rossonero. Tutti gli aggiornamenti
Bissouma Juventus, non tramonta questa idea per la mediana del futuro. C’è l’apertura del Tottenham: gli aggiornamenti
Mbangula Werder Brema può decollare: trattativa in corso tra i tedeschi e la Juventus, ci sono aggiornamenti importanti
Champions League: dopo i primi 45' Napoli-Sporting Lisbona 1 a 0 e Villarreal-Juventus 1-0 Trasferta difficile per i bianconeri Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it
Juventus-Milan, squalificati, infortunati, chi recupera e chi no: da Bremer a Leao, da Thuram a Tomori - Le ultime sulle scelte dei due allenatori per il big match della sesta giornata, in programma domenica sera alle 20. Da msn.com
Juventus, Tudor cambia modulo? Il piano alla Continassa - Il lavoro quotidiano mira a costruire una squadra camaleontica, capace di adattarsi senza perdere equilibrio. ilbianconero.com scrive