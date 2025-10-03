Juventus 11 gol subiti in 5 partite | due motivi di questa fragilità nell’analisi del Corriere dello Sport Come ritrovare la solidità e i clean sheet
Juventus, 11 gol subiti in 5 partite: ecco i motivi di questa fragilità difensiva nell’analisi del Corriere dello Sport. Come recuperare la solidità. La Juventus è in un momento di difficoltà. Come analizzato dal Corriere dello Sport, dopo un avvio incoraggiante, la squadra di Igor Tudor si è inceppata, mostrando una fragilità difensiva preoccupante e un centrocampo in piena crisi d’identità. Allarme difesa: 11 gol subiti in 5 partite. Il dato più allarmante è quello relativo ai gol subiti: ben 11 nelle ultime 5 partite tra campionato e Champions. Un’emorragia che testimonia le grandi lacune di un reparto che, al momento, non riesce a trovare la sua solidità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Di Gregorio Juventus, il club bianconero omaggia così il suo portiere: 0 gol subiti in 2 partite e pali blindati, il gesto social – VIDEO
Pierino Fanna, ex calciatore di Verona, Juventus e Inter ha parlato delle vessazioni subiti da lui e dalle sue sorelle
CONFERENZA Tudor pre VERONA JUVE: "Tanti gol subiti? Niente processi. Per Kelly giudizi scorretti" Il tecnico della #Juventus Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Juve di Serie A.
Juventus in crisi difensiva: 11 gol subiti in 5 partite. Tudor cerca soluzioni tra centrocampo e attacco - Tudor cerca soluzioni tra centrocampo e attacco ne parla Corsport. Lo riporta tuttojuve.com
