Juventus 11 gol subiti in 5 partite | due motivi di questa fragilità nell’analisi del Corriere dello Sport Come ritrovare la solidità e i clean sheet

Juventus, 11 gol subiti in 5 partite: ecco i motivi di questa fragilità difensiva nell’analisi del Corriere dello Sport. Come recuperare la solidità. La Juventus è in un momento di difficoltà. Come analizzato dal Corriere dello Sport, dopo un avvio incoraggiante, la squadra di Igor Tudor si è inceppata, mostrando una fragilità difensiva preoccupante e un centrocampo in piena crisi d’identità. Allarme difesa: 11 gol subiti in 5 partite. Il dato più allarmante è quello relativo ai gol subiti: ben 11 nelle ultime 5 partite tra campionato e Champions. Un’emorragia che testimonia le grandi lacune di un reparto che, al momento, non riesce a trovare la sua solidità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

