Juvecaserta al PalaPiccolo il ' Saturday Night' contro Ravenna

Casertanews.it | 3 ott 2025

A neanche una settimana dall'adrenalinico successo contro Jesi, la Paperdi Juvecaserta è già pronta a tornare al Pala Piccolo per sfidare la OraSì Ravenna nel terzo impegno ufficiale di questo campionato di Serie B Nazionale. La formazione di coach Lardo ha aperto la stagione con due vittorie che. 🔗 Leggi su Casertanews.it

