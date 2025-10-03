La Juventus continua a vivere il suo momento di difficoltà, senza trovare la vittoria e senza vedere miglioramenti: abbiamo analizzato la crisi di Tudor con Emanuele Gamba Come ogni settimana, sul canale YouTube di Calciomercato.it è uscito Juve Zone, lo speciale sulla Juventus. Ospite del giorno è stato Emanuele Gamba, giornalista di Repubblica, che è entrato nella crisi di Tudor Juve, Tudor in difficoltà e l’avvertimento su Comolli: “O non capisce o mente” ESCLUSIVA – Calciomercato.it (LaPresse) Il giornalista su Tudor, ai nostri microfoni, ha dichiarato: “Sta facendo fatica a trovare il bandolo della matassa, perché oggettivamente questa Juve è difficile da spiegare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

