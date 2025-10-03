Juve Primavera tre bianconeri convocati con l’Italia U18 | sono tutti della squadra di Padoin e c’è anche un sotto età La lista completa

Juve Primavera, tre bianconeri convocati con l’Italia U18: la lista completa dei giocatori chiamati da Favo. Un altro attestato di stima, un’altra tappa bruciata a velocità supersonica. Destiny Elimoghale, gioiello della Juve Primavera, è stato convocato dalla Nazionale Under 18 del commissario tecnico Massimiliano Favo. Una chiamata di enorme prestigio, resa ancora più significativa dal fatto che l’attaccante bianconero è stato selezionato da “sottoleva”, essendo un classe 2009 in un gruppo composto quasi interamente da 2008. La convocazione arriva in vista di due appuntamenti fondamentali per gli Azzurrini: il doppio test amichevole contro l’Austria, in programma a Vienna il 9 e il 12 ottobre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, tre bianconeri convocati con l’Italia U18: sono tutti della squadra di Padoin e c’è anche un sotto età. La lista completa

In questa notizia si parla di: juve - primavera

Juve Primavera, ecco Bamballi! Il comunicato ufficiale e tutti i dettagli sull’arrivo del tanto atteso giovane francese

Juve Primavera, Griezmann scrive al nuovo arrivato bianconero: cosa è successo e il motivo del suo gesto – FOTO

Juve Primavera, l’elenco di tutti i 2008 che inizieranno il ritiro con Padoin! C’è anche la stella Elimoghale: i dettagli e i nomi da monitorare

Pagelle #VillarrealJuve Primavera I voti ai protagonisti del match - facebook.com Vai su Facebook

Juve, la Primavera di Padoin vince 1-3 in casa dell'Inter ? https://ow.ly/aVC350X3cBq - X Vai su X

Villarreal Juve Primavera streaming e diretta TV: tutti i dettagli per seguire la sfida dei bianconeri di Padoin - Villarreal Juve Primavera streaming e diretta TV: tutti i dettagli per seguire la sfida dei bianconeri di Padoin Una sfida che vale già tantissimo. Lo riporta juventusnews24.com

Highlights Gol Inter Juve Primavera, i bianconeri ribaltano e vincono il derby d’Italia: i VIDEO delle reti di Finocchiaro, Rizzo e Merola - Le immagini salienti del match della 6ª giornata Una vittoria di carattere, di orgoglio e di importanza capitale. juventusnews24.com scrive