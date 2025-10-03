Juve Primavera convocati due bianconeri con l’Italia U19! Ecco di chi si tratta si tratta di una prima volta

Juve Primavera, convocati due bianconeri con l'Italia U19: tutti i dettagli sui giocatori chiamati in Nazionale. Un'altra grande soddisfazione per il settore giovanile bianconero, un'altra certificazione dell'ottimo lavoro svolto a Vinovo. Due dei protagonisti di questo brillante avvio di stagione della Juve Primavera, Rizzo e Merola, sono stati convocati dal commissario tecnico dell' Italia Under 19, Alberto Bollini. I due talenti bianconeri, entrambi classe 2007, faranno parte della spedizione azzurra che affronterà i pari età della Scozia in un doppio test amichevole. La prima partita è in programma venerdì 10 ottobre a Campobasso, mentre la seconda si disputerà lunedì 13 ottobre a Isernia.

Convocati Atalanta per la Juve: 6 assenti per Juric, ma tornano due big. La decisione ufficiale su De Ketelaere ed Ederson, ecco la lista per il match contro i bianconeri

Juve, chi sono Coccolo e Andersson, i due Primavera in partenza per Doha - La Juve ha diramato la lista dei convocati per la finale di Supercoppa di Doha e in fondo alla lista ci sono Coccolo, con la maglia 40, e Andersson, con il numero 41.