Juve Milan un ospite d’eccezione a Milanello | chi ha fatto visita ai rossoneri a due giorni dalla partita dello Stadium Gli ultimi aggiornamenti

Juve Milan, un ospite speciale a Milanello a due giorni dalla grande partita dell’Allianz Stadium. Chi ha fatto visita ai rossoneri. Un ospite speciale, un incontro tra leggende per caricare l’ambiente. A Milanello, in vista della super sfida contro la Juve, si è respirata un’aria particolare. Ieri pomeriggio, infatti, il centro sportivo rossonero ha ricevuto la visita di Dan Peterson, uno dei più grandi e vincenti allenatori della storia del basket italiano. L’incontro tra due grandi allenatori. Come riportato da Tuttosport, il Coach si trovava a Milanello per registrare dei contenuti con Christian Pulisic destinati ai tifosi americani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

