Juve Milan Tudor lancerà dal 1? questo bianconero! Il mister è convinto dopo la notte di Champions League | toccherà a lui spaccare la partita

Juve Milan, Tudor lancerà dal 1? questo bianconero: gli aggiornamenti sulla probabile formazione dei bianconeri. Dopo la magia di Villarreal, la grande occasione in campionato. Francisco “Chico” Conceicao si candida a un ruolo da protagonista assoluto nel big match di domenica sera tra la Juventus e il Milan. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, il talento portoghese sarà titolare, con Igor Tudor pronto ad affidarsi alla sua fantasia per scardinare la difesa rossonera. Il giovane esterno offensivo, figlio d’arte classe 2002, ha superato il leggero fastidio muscolare che lo aveva tenuto in dubbio e si prepara a tornare al centro del progetto bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

