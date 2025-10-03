Juve-Milan | Tudor cerca la svolta dopo 4 pareggi Allegri prima volta da ex

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Max torna a Torino per la prima volta da avversario dopo 8 stagioni complessive alla guida dei bianconeri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve-Milan: Tudor cerca la svolta dopo 4 pareggi. Allegri, prima volta da ex

Juve-Milan: Tudor cerca la svolta dopo 4 pareggi. Allegri, prima volta da ex - Chissà se, quando imboccherà le scale che dagli spogliatoi portano al prato dell’Allianz Stadium, Massimiliano Allegri avrà un attimo di esitazione nel capire su quale delle due panchine prendere post ... Riporta msn.com

