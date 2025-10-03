Juve Milan la Curva Sud diserta l’Allianz Stadium | continua la protesta rossonera
Juve Milan, gli ultras rossoneri confermano l’assenza nel settore ospiti: una scelta che si inserisce nella linea di contestazione sui biglietti Il big match di Serie A tra Juventus e Milan, in programma domenica sera all’Allianz Stadium di Torino, si preannuncia come una sfida di vertice ad alta intensità. Tuttavia, i rossoneri dovranno affrontare l’impegno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”
Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve
Vlahovic Milan, il serbo mette la Juve spalle al muro? Il piano del numero 9 bianconero è quello di andare in rossonero previo un passaggio fondamentale!
