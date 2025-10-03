Juve Milan | De Winter tocca a te! L’ex bianconero lanciato da Allegri alla prima da titolare con i rossoneri | altalena di emozioni allo Stadium

Juventusnews24.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve Milan, la storia di De Winter: Tomori verso il forfait, Allegri pronto a lanciare dal 1? il difensore che lui stesso fece esordire in bianconero. Un cerchio che si chiude, una storia che sa di destino. Con Fikayo Tomori in forte dubbio per un risentimento muscolare, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha già pronto il piano B per la supersfida di domenica contro la Juventus. E la soluzione, come sottolinea Tuttosport, porta il nome di un giocatore dal passato, e dal presente, a tinte bianconere: Koni De Winter. L’assenza del pilastro inglese spalancherebbe le porte al giovane difensore belga per la sua prima partita da titolare in Serie A con la maglia del Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Milan: «De Winter tocca a te!» L’ex bianconero lanciato da Allegri alla prima da titolare con i rossoneri: altalena di emozioni allo Stadium

In questa notizia si parla di: juve - milan

