Juve Milan | chi giocherà in attacco contro i rossoneri? Solito ballottaggio a tre è lui al momento il favorito per il ruolo di numero 9 L’indiscrezione non lascia dubbi
Juve Milan: chi giocherà in attacco? Ecco il favorito al momento nel solito ballottaggio a tre, tutti i dettagli di formazione. Un rebus che durerà fino all’ultimo, un ballottaggio a tre per una maglia che pesa come un macigno. In vista della super sfida di domenica contro il Milan, il grande dubbio di Igor Tudor riguarda il centravanti. Chi guiderà l’attacco della Juve? Secondo Sky Sport, Dusan Vlahovic è in leggero vantaggio, ma Loïs Openda scalpita e insidia il serbo. Vlahovi? in pole, ma Openda e David ci sono. Dopo le fatiche europee, il tecnico croato è pronto a un’altra, profonda rotazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juve - milan
Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”
Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve
Vlahovic Milan, il serbo mette la Juve spalle al muro? Il piano del numero 9 bianconero è quello di andare in rossonero previo un passaggio fondamentale!
Le probabili formazioni di #JuveMilan Ecco le possibili scelte di Tudor - X Vai su X
Tomori in gruppo, punta la Juve. Il Milan e Allegri sorridono, De Winter scalpita - facebook.com Vai su Facebook
Precedenti Juve Milan: sarà il 181^ confronto in Serie A! Dentro ai numeri della super sfida, ecco cosa emerge dagli incroci tra bianconeri e rossoneri - Ecco ai numeri del big match, cosa emerge nel confronto coi rossoneri Una sfida che sa di Scudetto, un classico del nostro calcio ch ... Da juventusnews24.com
Verso Juventus – Milan, le scelte di Allegri per l’attacco - Il Milan affronterà la Juventus e il tecnico livornese pensa a chi schierare in attacco per far gol alla Vecchia Signora. Riporta sportpaper.it