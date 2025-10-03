Juve Milan | chi giocherà in attacco contro i rossoneri? Solito ballottaggio a tre è lui al momento il favorito per il ruolo di numero 9 L’indiscrezione non lascia dubbi

Juve Milan: chi giocherà in attacco? Ecco il favorito al momento nel solito ballottaggio a tre, tutti i dettagli di formazione. Un rebus che durerà fino all’ultimo, un ballottaggio a tre per una maglia che pesa come un macigno. In vista della super sfida di domenica contro il Milan, il grande dubbio di Igor Tudor riguarda il centravanti. Chi guiderà l’attacco della Juve? Secondo Sky Sport, Dusan Vlahovic è in leggero vantaggio, ma Loïs Openda scalpita e insidia il serbo. Vlahovi? in pole, ma Openda e David ci sono. Dopo le fatiche europee, il tecnico croato è pronto a un’altra, profonda rotazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

