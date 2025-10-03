Juve Milan | chi giocherà in attacco contro i rossoneri? Solito ballottaggio a tre è lui al momento il favorito per il ruolo di numero 9 L’indiscrezione non lascia dubbi

Juventusnews24.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve Milan: chi giocherà in attacco? Ecco il favorito al momento nel solito ballottaggio a tre, tutti i dettagli di formazione. Un rebus che durerà fino all’ultimo, un ballottaggio a tre per una maglia che pesa come un macigno. In vista della super sfida di domenica contro il Milan, il grande dubbio di Igor Tudor riguarda il centravanti. Chi guiderà l’attacco della Juve? Secondo Sky Sport, Dusan Vlahovic è in leggero vantaggio, ma Loïs Openda scalpita e insidia il serbo. Vlahovi? in pole, ma Openda e David ci sono. Dopo le fatiche europee, il tecnico croato è pronto a un’altra, profonda rotazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve milan chi giocher224 in attacco contro i rossoneri solito ballottaggio a tre 232 lui al momento il favorito per il ruolo di numero 9 l8217indiscrezione non lascia dubbi

© Juventusnews24.com - Juve Milan: chi giocherà in attacco contro i rossoneri? Solito ballottaggio a tre, è lui al momento il favorito per il ruolo di numero 9. L’indiscrezione non lascia dubbi

In questa notizia si parla di: juve - milan

Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”

Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve

Vlahovic Milan, il serbo mette la Juve spalle al muro? Il piano del numero 9 bianconero è quello di andare in rossonero previo un passaggio fondamentale!

juve milan giocher224 attaccoPrecedenti Juve Milan: sarà il 181^ confronto in Serie A! Dentro ai numeri della super sfida, ecco cosa emerge dagli incroci tra bianconeri e rossoneri - Ecco ai numeri del big match, cosa emerge nel confronto coi rossoneri Una sfida che sa di Scudetto, un classico del nostro calcio ch ... Da juventusnews24.com

juve milan giocher224 attaccoVerso Juventus – Milan, le scelte di Allegri per l’attacco - Il Milan affronterà la Juventus e il tecnico livornese pensa a chi schierare in attacco per far gol alla Vecchia Signora. Riporta sportpaper.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Milan Giocher224 Attacco