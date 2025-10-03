Juve Milan | Allegri può sorprendere mossa inaspettata in attacco Potrebbe schierare questo giocatore dal primo minuto! Le ultimissime di formazione

Juve Milan: Allegri potrebbe optare per mossa inaspettata in attacco. Lui dal primo minuto? Ultimissime sulle scelte di formazione. Una mossa a sorpresa per spiazzare la Juve. Per il big match di domenica sera, Massimiliano Allegri sta studiando una carta inaspettata per l’attacco del suo Milan: lanciare dal primo minuto Christopher Nkunku. Come riportato da Milannews24, il tecnico livornese è rimasto molto soddisfatto del lavoro del francese in allenamento e starebbe pensando di preferirlo a Santiago Giménez. La tentazione Nkunku. Dopo un avvio di stagione in cui è stato impiegato principalmente a gara in corso, per l’ex Lipsia potrebbe essere arrivata la grande occasione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Milan: Allegri può sorprendere, mossa inaspettata in attacco. Potrebbe schierare questo giocatore dal primo minuto! Le ultimissime di formazione

In questa notizia si parla di: juve - milan

Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”

Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve

Vlahovic Milan, il serbo mette la Juve spalle al muro? Il piano del numero 9 bianconero è quello di andare in rossonero previo un passaggio fondamentale!

#JuveMilan, domani parla il grande ex ? Ecco quando sarà la conferenza di #Allegri: attesa per le sue parole sul ritorno allo Stadium da avversario ? - X Vai su X

Recupero fondamentale verso Juve-Milan ? https://bit.ly/3KzPn72 #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Milan: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario e arbitro del big match di Serie A - Il palcoscenico dell'Allianz Stadium ospita una delle partite più attese della Serie A: Juventus e Milan si affrontano nel posticipo della sesta giornata, un sfida che può ... Scrive ilmessaggero.it

Juve-Milan, partita a scacchi tra Tudor e Allegri? Ecco cosa dicono i precedenti - Rossoneri lanciatissimi ma occhio al dato che emerge dall'analisi degli scontri diretti a cura di Lottomatica. Secondo tuttosport.com