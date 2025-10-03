Juventus-Milan, Allegri con un dubbio in difesa: ballottaggio ancora aperto. La situazione attuale Massimiliano Allegri è pronto per il big match tra Juventus e Milan, in programma domenica sera all’Allianz Stadium, ma non ha ancora sciolto tutti i nodi di formazione. In particolare, c’è un ballottaggio in corso nella difesa rossonera che potrebbe incidere in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juve Milan, Allegri deve risolvere un grande problema. La situazione attuale