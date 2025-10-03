Juve hai già subito 11 gol Quali sono i difetti principali in fase difensiva e i maggiori responsabili? L’analisi passando dai numeri

Juve, hai già subito 11 gol: il focus sulla fase difensiva dei bianconeri che ha iniziato a rilento in campionato e Champions. L’inizio di stagione della Juventus di Igor Tudor si sta rivelando più tormentato del previsto, soprattutto sul fronte difensivo. Con 11 gol subiti in sole 7 partite (5 in campionato e 6 in Champions League), i bianconeri mostrano una fragilità inattesa, frutto di un mix preoccupante tra errori individuali, disattenzioni e una generale mancanza di solidità di squadra. Analizzando le tipologie di gol incassati, emerge un quadro variegato ma sempre critico. Ben 4 reti sono arrivate da fuori area, un dato allarmante che suggerisce scarsa pressione sui tiratori avversari e, in alcuni casi, un posizionamento rivedibile del portiere Di Gregorio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

