Dusan sarebbe il centravanti ideale per Allegri, mentre Samuele, chiuso da Modric in rossonero, il palleggiatore che serve a Tudor. È solo fantamercato, ma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve e Milan, perché non vi scambiate Vlahovic e Ricci? Fareste entrambe il salto di qualità