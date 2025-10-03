Juve e Milan perché non vi scambiate Vlahovic e Ricci? Fareste entrambe il salto di qualità
Dusan sarebbe il centravanti ideale per Allegri, mentre Samuele, chiuso da Modric in rossonero, il palleggiatore che serve a Tudor. È solo fantamercato, ma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: juve - milan
Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”
Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve
Vlahovic Milan, il serbo mette la Juve spalle al muro? Il piano del numero 9 bianconero è quello di andare in rossonero previo un passaggio fondamentale!
La conferenza stampa di #Tudor pre #JuveMilan Ecco quando parla il mister
Il portoghese ha spoilerato sui suoi social la nuova capigliatura in vista di Juve-Milan #SportMediaset
Juventus-Milan, scambio saltato in estate: il retroscena è clamoroso - Juventus e Milan hanno parlato di alcuni giocatori nello scorso calciomercato estivo: spunta un retroscena su un affare sfumato. Come scrive milanlive.it
Inter, Juve, Milan e non solo: da Insigne a Ziyech, arrivano gli svincolati - Il mercato degli svincolati diventa di grande importanza in questo momento, a mercato chiuso: ecco i nomi in orbita Serie A Alle 20:00 del 1 settembre il calciomercato estivo ha ufficialmente chiuso ... Scrive calciomercato.it