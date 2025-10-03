Juric verso Atalanta Como dopo l’1-1 con la Juve | Molto soddisfatto tutti han dato sempre il massimo Su Lookman ed Ederson dico che…

Juric, allenatore dell’Atalanta, ha parlato così in vista del match contro il Como. Ecco le parole del tecnico della Dea. Una settimana fa il pareggio per 1-1 con la Juve, domani la sfida casalinga contro il Como. Il tecnico dell’ Atalanta Ivan Juric ha parlato così alla vigilia del match in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni. TANTI INFORTUNI – « Non mi è mai capitato nella mia carriera. Certe volte è veramente un caso o magari potrebbe essere causato da tutta una serie di cose. Zalewski e Scalvini sono stati quelli che mi hanno scombussolato un po’ i piani. Cercheremo di andare avanti » SODDISFATTO DI QUESTA PARTENZA – «Molto considerando che tutti si sono fatti trovare pronti e hanno dato sempre il massimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

