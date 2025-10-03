Jugoslavia tra ’90 e ’91 Elvira Mujcic presenta il suo ultimo romanzo

C’è sempre un attimo che resta impresso, fragile e indecifrabile, prima che il cielo venga giù un pezzo alla volta. Sabato 4 ottobre alle 18 la libreria "Il Catalogo" ospita Elvira Mujcic per la presentazione di "La stagione che non c’era" (Guanda, 2025), ultimo romanzo della scrittrice di origine bosniaca. Il libro è ambientato nella Jugoslavia tra il 1990 e il ’91, non ancora smembrata dalle guerre ma già segnata dalle crepe che presto si sarebbero aperte. È questa l’atmosfera che Mujcic sceglie di evocare: il prima della tragedia, il tempo sospeso in cui tutto sembra ancora possibile, ma i nazionalismi già incalzano con la loro retorica di odio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

