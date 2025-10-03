Jugoslavia tra ’90 e ’91 Elvira Mujcic presenta il suo ultimo romanzo

C’è sempre un attimo che resta impresso, fragile e indecifrabile, prima che il cielo venga giù un pezzo alla volta. Sabato 4 ottobre alle 18 la libreria "Il Catalogo" ospita Elvira Mujcic per la presentazione di "La stagione che non c’era" (Guanda, 2025), ultimo romanzo della scrittrice di origine bosniaca. Il libro è ambientato nella Jugoslavia tra il 1990 e il ’91, non ancora smembrata dalle guerre ma già segnata dalle crepe che presto si sarebbero aperte. È questa l’atmosfera che Mujcic sceglie di evocare: il prima della tragedia, il tempo sospeso in cui tutto sembra ancora possibile, ma i nazionalismi già incalzano con la loro retorica di odio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jugoslavia tra ’90 e ’91. Elvira Mujcic presenta il suo ultimo romanzo

In questa notizia si parla di: jugoslavia - elvira

In mezzo a un mondo che crolla: "La stagione che non c'era" di Elvira Mujcic ne scrive su @illibraio Niccolò Bosacchi: http://illibraio.it/news/dautore/la-stagione-che-non-cera-elvira-mujcic-1479577/… @GuandaEditore #Jugoslavia #libri - X Vai su X

Lui è Jugoslavia, anima libera e amichevole fino a un certo punto, felice di leggere le recensioni uscite sul nuovo romanzo di Robert Perišic "La gatta alla fine del mondo", tradotto da Elvira Mujcic. «Con questo nuovo lavoro, già inserito tra i migliori libri dell' Vai su Facebook

'La stagione che non c'era', Elvira Mujcic e la Jugoslavia 1990 - Il destino di due ragazzi e di un Paese, la Jugoslavia del 1990, che diventa metafora di ciò che accade quando il culto del passato e della memoria si esaspera lasciando spazio all'emergere della ... Da ansa.it

'La stagione che non c'era', Elvira Mujcic e la Jugoslavia 1990 - Il destino di due ragazzi e di un Paese, la Jugoslavia del 1990, che diventa metafora di ciò che accade quando il culto del passato ... Come scrive ansa.it