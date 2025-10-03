José Mourinho non crede più nel concetto di Special One

Il periodo d’oro dell’era Special One, con José Mourinho al comando della panchina di Stamford Bridge, resta uno spettacolo che non smette di affascinarmi. E questo, considerando la mia fede per il Liverpool Football Club, dice molto del rispetto che nutro per il maestro portoghese. Perciò, vederlo tornare, in una versione più grigia e riflessiva, sul prato del Chelsea, stavolta da allenatore del Benfica, è stato un piccolo evento. La partita di Champions League si è rivelata piuttosto tranquilla, conclusa con un 1-0 per i padroni di casa grazie a un autogol. Ma il vero momento di interesse è arrivato dopo, quando José Mourinho ha incontrato alcuni volti noti: il team di TNT Sport, composto da Joe Cole, Laura Woods e Owen Hargreaves. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

