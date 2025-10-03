Jorge Lorenzo | Molti piloti italiani aiutavano Valentino Rossi lasciandolo passare Fa i nomi

Jorge Lorenzo torna a parlare del Mondiale 2015 e chiama in causa Valentino Rossi: molti piloti italiani avrebbero aiutato il nove volte campione del mondo a guadagnare posizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: jorge - lorenzo

Jorge Lorenzo e il rapporto con Valentino Rossi: “Due galli. Oggi non posso dire che siamo amici”

Jorge Lorenzo su Bagnaia: “Il problema non è il feeling con la moto, ma che Marc Marquez è un fenomeno”

Jorge Lorenzo su Bagnaia: “Il suo problema non è il feeling con la moto, ma che Marc Marquez è un fenomeno”

Per Pecco Bagnaia quello in Giappone è stato il sesto Grande Slam (vittoria + pole position + giro veloce + in testa in tutti i giri della gara) in MotoGP. Pecco stacca Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa (entrambi a 5), diventando il terzo con più Grandi Slam dell'era - facebook.com Vai su Facebook

JORGE LORENZO offre la sua ultima versione sulla stagione MotoGP 2015 e sulla sfida tra Valentino Rossi e Marc Marquez. #motogp #jorgelorenzo #motomondiale #corsedimoto - X Vai su X

Jorge Lorenzo su Marquez-Rossi: «Disposti a tutto per vincere. Il titolo del 2015? Vale andava squalificato dopo la Malesia» - L'ex pilota spagnolo, oggi commentatore e imprenditore, torna sui famosi fatti da cui è nata la rivalità fra i due nove volte campioni del mondo: «Ho beneficiato di quella guerra. Segnala corriere.it

Jorge Lorenzo a sorpresa dà una badilata a Valentino Rossi: le parole su Marquez sono una fitta al cuore - Jorge Lorenzo si è sbilanciato sulla dualismo tra Marc Marquez e le altre leggende. Scrive reportmotori.it