Jorge Lorenzo | Molti piloti italiani aiutavano Valentino Rossi lasciandolo passare Fa i nomi

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jorge Lorenzo torna a parlare del Mondiale 2015 e chiama in causa Valentino Rossi: molti piloti italiani avrebbero aiutato il nove volte campione del mondo a guadagnare posizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: jorge - lorenzo

Jorge Lorenzo e il rapporto con Valentino Rossi: “Due galli. Oggi non posso dire che siamo amici”

Jorge Lorenzo su Bagnaia: “Il problema non è il feeling con la moto, ma che Marc Marquez è un fenomeno”

Jorge Lorenzo su Bagnaia: “Il suo problema non è il feeling con la moto, ma che Marc Marquez è un fenomeno”

jorge lorenzo molti pilotiJorge Lorenzo su Marquez-Rossi: «Disposti a tutto per vincere. Il titolo del 2015? Vale andava squalificato dopo la Malesia» - L'ex pilota spagnolo, oggi commentatore e imprenditore, torna sui famosi fatti da cui è nata la rivalità fra i due nove volte campioni del mondo: «Ho beneficiato di quella guerra. Segnala corriere.it

jorge lorenzo molti pilotiJorge Lorenzo a sorpresa dà una badilata a Valentino Rossi: le parole su Marquez sono una fitta al cuore - Jorge Lorenzo si è sbilanciato sulla dualismo tra Marc Marquez e le altre leggende. Scrive reportmotori.it

Cerca Video su questo argomento: Jorge Lorenzo Molti Piloti