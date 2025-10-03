Jonas Pepe smonta il Grande Fratello | Strategie coppie false e la gara a chi racconta la tragedia più grave

Jonas Pepe ha già conquistato gli spettatori del Grande Fratello. Nei primi giorni nella casa ha dimostrato di essere una voce fuori dal coro. Ha etichettato come "false" e "costruite" le coppie nate dopo poche ore e ha notato che alcuni concorrenti fanno a gara a chi racconta i peggiori traumi vissuti in passato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: jonas - pepe

Jonas Pepe è il nuovo concorrente del Grande Fratello: modello ed esperto di arti marziali che cerca l’amore vero

Jonas Pepe al Grande Fratello 2025

Jonas (Matteo Pepe) al Grande Fratello 2025

Io scrissi una lettera a lui a 19 anni, dove in poche parole lo rimproveravo ma in maniera molto rispettosa, perché a 19 anni non ero nessuno per criticare”. Jonas Pepe è riuscito a sorprendere tutti durante una chiacchierata nel giardino della Casa del Grande - facebook.com Vai su Facebook

#GrandeFratello, Jonas Pepe convinto che ci siano già strategie in atto: “Alcuni sono un po’ subdoli perché…” - X Vai su X

Jonas Pepe choc al Grande Fratello: “A 19 anni scrissi una lettera a Leopardi”/ “Lo rimproveravo perché…” - Jonas Pepe spiazza Francesco Rana al Grande Fratello 2025, svelando di aver scritto una lettera a Leopardi: perché ha tirato in ballo il poeta ... Secondo ilsussidiario.net

Jonas Pepe spiazza al Grande Fratello: “Ho un tatuaggio sul cul*”/ A chi è dedicato e significato - Jonas Pepe svela di avere un tatuaggio sul Lato B e lo mostra nella Casa del Grande Fratello, spiazzando i gieffini: cos'è e significato ... Lo riporta ilsussidiario.net