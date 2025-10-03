Jokic | Voglio giocare a Denver per sempre Questi Nuggets riusciranno a dargli una mano?
Alla risposta alle domande sul futuro, nel tempo, il serbo ha sempre risposto allo stesso modo. Ma il serbo non può fare tutto da solo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: jokic - voglio
"Voglio stare ai Nuggets per sempre" È la dichiarazione più bella che abbia mai sentito. Non che ne dubitassi, ma è bellissimo sentirglielo dire! Denver ama Jokic. E Jokic ama Denver Questo è il miglior modo per aprire la stagione! #MileHighBask - X Vai su X
Nikola Jokic, in estate, ha deciso di non firmare l'estensione con i Denver Nuggets, ma ne suo futuro non si vede lontano dal Colorado. Nel corso del Media Day il nativo di Sombor ha giurato eterno amore alla franchigia che lo ha scelto al draft del 2014. #cron - facebook.com Vai su Facebook
Jokic: "Voglio giocare a Denver per sempre". Questi Nuggets riusciranno a dargli una mano? - Alla risposta alle domande sul futuro, nel tempo, il serbo ha sempre risposto allo stesso modo. Come scrive msn.com
NBA, Nikola Jokic giura fedeltà a Denver: "Voglio restare ai Nuggets per sempre" - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, Nikola Jokic giura fedeltà a Denver: 'Voglio restare ai Nuggets per sempre' ... Si legge su sport.sky.it