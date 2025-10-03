Jesi al Piccolo va in scena ' Quie ora' commissionata per Valerio Mastandea

Jesi (Ancona), 3 ottobre 2025 - Domenica alle 17.15 al teatro Piccolo di Jesi andrà in scena "Qui e Ora” della compagnia Teatrofficina. Lo spettacolo sarà il primo dei cinque in gara all’interno del Festival regionale Marche in Atti, organizzato dalla Fita Marche. Si tratta di una delle pièce teatrali scritte da Mattia Torre, sceneggiatore, autore teatrale e regista italiano. L'opera, commissionata per Valerio Mastandrea, mette in scena l'incontro tra un noto cuoco e un disoccupato dopo un incidente stradale. La pièce, che affronta temi come la lotta di classe attraverso la commedia e la riflessione, è stata trasmessa anche dalla Rai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

