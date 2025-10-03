Jeremy Corbyn e Zarah Sultana il nuovo partito della sinistra radicale in Uk nasce già diviso
La conferenza internazionale contro la guerra di Parigi, il prossimo 5 ottobre, sarebbe potuta essere un’occasione per vedere pace anche all’interno della nuova sinistra radicale britannica. Ma non è andata proprio così per il un nuovo partito degli ex laburisti Jeremy Corbyn (76 anni) e Zarah Sultana (classe 1993) che prima ancora di essere ufficialmente battezzato, è già traballante. Sul palco, all’evento per presentazione la conferenza per la pace alla Foreign Press Association di Londra, salgono la leggenda Brian Eno e John Rees il fondatore del movimento Stop the War che ha mobilitato onde di pacifisti sotto il Big Ben, il parlamentare Jerome Legavre di La France Insoumise, la sinistra radicale francese, e poi lui Jeremy Corbyn ex leader laburista tacciato di antisemitismo ed infine espulso dal partito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
