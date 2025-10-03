. Jennifer Lopez dopo Ben Affleck: La cantante e attrice racconta la sua rinascita dopo il divorzio da Ben Affleck, spiegando come la separazione le abbia permesso di ritrovare sé stessa e di ripartire con nuova energia nella vita privata e professionale. Una rivelazione senza barriere. Jennifer Lopez PH IG Jennifer Lopez continua a sorprendere il suo pubblico in ogni occasione. All’età di 56 anni, la popstar e interprete si è aperta con sincerità e coraggio in una lunga intervista esclusiva concessa a CBS News Sunday Morning il 28 settembre 2025. Il fulcro della conversazione? La fine del matrimonio con Ben Affleck, che la stessa Lopez ha definito “la cosa migliore che mi sia capitata”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Jennifer Lopez e la rinascita dopo il divorzio