Jeff Bezos e il rischio bolla per l’industria dell’intelligenza artificiale | Ma rivoluzionerà ogni settore
Prezzi delle azioni che aumentano in modo incontrollato, investimenti concessi a qualsiasi progetto, grande esaltazione. Tutti segni che, secondo il fondatore di Amazon Jeff Bezos, indicherebbero una «bolla industriale» intorno all’intelligenza artificiale. L’imprenditore statunitense ha manifestato le sue preoccupazioni all’Italian tech week di Torino, parlando con l’ad di Exor John Elkan. «Nelle bolle di solito viene finanziato tutto. È quello che sta succedendo, per gli investitori è difficile distinguere tra buone e cattive idee », ha detto il miliardario citando anche il caso di «un’azienda di 6 persone che riceve miliardi di dollari». 🔗 Leggi su Open.online
