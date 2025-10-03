Jeff Bezos a TorinoL’intelligenza artificiale impatterà su ogni azienda del mondo parola di Jeff Bezos

L’intelligenza artificiale impatterà su ogni azienda del mondo, parola di Jeff Bezos. Pur non spingendoci a fare previsioni, il fondatore di Amazon – in una conversazione con John Elkann, presidente di Stellantis e Ferrari e Ceo di Exor, alla ‘Italian tech week ‘ a Torino – parla dei grandi vantaggi che l’AI porterà nella società. Un argomento che spesso in politica viene percepito come una sfida. L’AI porterà vantaggi a tutti. “L’impatto più grande che avrà l’intelligenza artificiale – afferma Bezos – è che impatterà su ogni azienda del mondo. Questo è difficile da capire ma è reale. Non so dire quanto tempo ci vorrà per la transizione, ma succederà. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Jeff Bezos a TorinoL’intelligenza artificiale impatterà su ogni azienda del mondo, parola di Jeff Bezos

In questa notizia si parla di: jeff - bezos

Jeff Bezos vorrebbe regalare Vogue alla sua nuova moglie Lauren Sanchez

Gli accordi prematrimoniali di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: cosa succede in caso di divorzio

Jeff Bezos voleva chiamarla Cadabra. Poi qualcuno ci sentì “cadavere” e Amazon cambiò per sempre

#NEWS - Proteste per #Gaza nelle città, a #Torino devastate le #Officine, dove domani sono attesi per una serie di incontri la presidente della Commissione Europea Ursula #vonderLeyen, John #Elkann e Jeff #Bezos. Scontri a #Bologna, sparati lacrimogeni - X Vai su X

Dai maxi-round guidati da Jeff Bezos e Eric Schmidt agli investimenti più cauti in azioni quotate ed energia, i family office dei miliardari stanno ridefinendo le strategie per cavalcare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale senza farsi travolgere dalle valutazioni - facebook.com Vai su Facebook

Bezos, Intelligenza Artificiale è una bolla industriale - "Questa dell'Intelligenza Artificiale è una sorta di bolla industriale, diversa dalle bolle finanziarie. Scrive msn.com

Jeff Bezos a Torino: conversazione con John Elkann alla Tech Week - Alla Italian Tech Week di Torino è il giorno della conversazione tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e John Elkann, presidente di Stellantis e Ferrari e CEO ... lapresse.it scrive