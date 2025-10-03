Jeff Bezos a TorinoL’intelligenza artificiale impatterà su ogni azienda del mondo parola di Jeff Bezos

L’intelligenza artificiale impatterà su ogni azienda del mondo, parola di Jeff Bezos. Pur non spingendoci a fare previsioni, il fondatore di Amazon – in una conversazione con John Elkann, presidente di Stellantis e Ferrari e Ceo di Exor, alla ‘Italian tech week ‘ a Torino – parla dei grandi vantaggi che l’AI porterà nella società. Un argomento che spesso in politica viene percepito come una sfida. L’AI porterà vantaggi a tutti. “L’impatto più grande che avrà l’intelligenza artificiale – afferma Bezos – è che impatterà su ogni azienda del mondo. Questo è difficile da capire ma è reale. Non so dire quanto tempo ci vorrà per la transizione, ma succederà. 🔗 Leggi su Lapresse.it

