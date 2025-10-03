Jeff Bezos a Torino per l' AI | È una bolla ma porterà benefici

Alla Tech Week di Torino, il patron di Amazon ha parlato di intelligenza artificiale e sviluppo spaziale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jeff Bezos a Torino per l'AI: "È una bolla ma porterà benefici"

Jeff Bezos a Torino per l'AI: "È una bolla ma porterà benefici" - All'Italian Tech Week 2025 di Torino, Jeff Bezos ha parlato di AI e ha detto: "È una bolla industriale, ma porterà benefici giganteschi alla società". Scrive msn.com

Ottimismo, futuro e startup: Jeff Bezos alle OGR di Torino, ma in città esplode la protesta - Sono queste le tre parole che Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha scelto per accendere il pubblico della Italian Tech Week alle OGR di Torino. Segnala giornalelavoce.it