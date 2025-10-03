Jeff Bezos a Torino | conversazione con John Elkann alla Tech Week

Alla Italian Tech Week di Torino è il giorno della conversazione tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e John Elkann, presidente di Stellantis e Ferrari e CEO di Exor. Nel video il momento dell’ingresso dell’imprenditore statunitense all’evento che si tiene alle Ogr di Torino, e dove oggi è intervenuta anche Ursula Von Der Leyen. All’esterno della Tech Week si sono registrate tensioni: manifestanti pro-Palestina hanno cercato di forzare il blocco delle forze dell’ordine, ma sono stati respinti. “L’impatto più grande che avrà l’intelligenza artificiale è che impatterà su ogni azienda del mondo, questo è difficile da capire ma è reale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

