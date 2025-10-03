Jeff Bezos a Torino | conversazione con John Elkann alla Tech Week

Lapresse.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Italian Tech Week di Torino è il giorno della conversazione tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e John Elkann, presidente di Stellantis e Ferrari e CEO di Exor. Nel video il momento dell’ingresso dell’imprenditore statunitense all’evento che si tiene alle Ogr di Torino, e dove oggi è intervenuta anche Ursula Von Der Leyen. All’esterno della Tech Week si sono registrate tensioni: manifestanti pro-Palestina hanno cercato di forzare il blocco delle forze dell’ordine, ma sono stati respinti. “L’impatto più grande che avrà l’intelligenza artificiale è che impatterà su ogni azienda del mondo, questo è difficile da capire ma è reale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

jeff bezos a torino conversazione con john elkann alla tech week

© Lapresse.it - Jeff Bezos a Torino: conversazione con John Elkann alla Tech Week

In questa notizia si parla di: jeff - bezos

Jeff Bezos vorrebbe regalare Vogue alla sua nuova moglie Lauren Sanchez

Gli accordi prematrimoniali di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: cosa succede in caso di divorzio

Jeff Bezos voleva chiamarla Cadabra. Poi qualcuno ci sentì “cadavere” e Amazon cambiò per sempre

jeff bezos torino conversazioneItalian Tech Week 2025, Jeff Bezos e Ursula von der Leyen nella giornata conclusiva - la diretta - Innovatori, imprenditori, accademici e investitori si riuniscono alle OGR di Torino per la Italian Tech Week, una delle conferenze sull'innovazione più importanti d'Europa organizzata da Vento, il fon ... Segnala repubblica.it

jeff bezos torino conversazionePro Pal a Torino in corteo con l'obiettivo di bloccare Jeff Bezos - A Torino uno spezzone del corteo è partito con l'obiettivo di raggiungere l'Ogr dove è in programma un panel con Bezos, von der Leyen ed Elkann ... Da ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Jeff Bezos Torino Conversazione