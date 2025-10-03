Jeda | Allegri ci diceva | scegli la posizione fai tu Era un'altra la cosa che lo faceva arrabbiare

Jeda ha spiegato perché il Milan di Allegri sarà la "sorpresa": "Lo conosco bene Max, già ai tempi di Cagliari era un tecnico scaltro, furbo, intelligente". Tra un Napoli, "che resta favorito perché Conte vede oltre" e l'Inter di Chivu "che sta scrollandosi di dosso i problemi mentali dopo quanto accaduto a fine stagione scorsa". Bocciata la Juve di Tudor: "Semplicemente non convince". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: jeda - allegri

