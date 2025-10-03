Il Guardian racconta oggi la storia di Jarred Shaw, giocatore di basket di Dallas, in Texas che rischia la pena di morte o una lunga pena in carcere. Era un membro chiave del Prawira Bandung, che ha vinto la Indonesian Basketball League (IBL) nel 2023, e ha segnato più di 1.000 punti in tre stagioni nel paese. Ma ora languisce in custodia cautelare ed è stato bandito a vita dalla IBL. @razorsharplifesty? Very Sad – Enchan Il giocatore è affetto dal morbo di Crohn e per questo utilizza per curarsi delle caramelle gommose alla cannabis, ma quando ha ritirato il suo pacco in Indonesia è stato intercettato e arrestato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Jarred Shaw rischia a pena di morte per delle caramelle gommose alla cannabis (Guardian)