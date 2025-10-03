Jarred Shaw rischia a pena di morte per delle caramelle gommose alla cannabis Guardian

Il Guardian racconta oggi la storia di Jarred Shaw, giocatore di basket  di Dallas, in Texas che  rischia la pena di morte o una lunga pena in carcere. Era un membro chiave del Prawira Bandung, che ha vinto la Indonesian Basketball League (IBL) nel 2023, e ha  segnato  più di 1.000 punti in tre stagioni nel paese. Ma ora languisce in custodia cautelare ed è stato bandito a vita dalla IBL.   @razorsharplifesty? Very Sad – Enchan   Il giocatore è affetto dal morbo di Crohn e per questo utilizza per curarsi delle caramelle gommose alla cannabis, ma quando ha ritirato il suo pacco in Indonesia è stato intercettato e arrestato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

