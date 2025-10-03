Jannik Sinner sfida Altmaier | un tennista atipico che gli diede un grande dispiacere in un’altra fase della carriera

Alcuni giocatori, più di altri, hanno appiccicata la definizione di “cagnaccio”. Sono quei giocatori che, tendenzialmente, mollano molto poco, fanno il possibile per restare a dar fastidio agli avversari. Daniel Altmaier è uno di questi, e Jannik Sinner lo sa bene per due motivi. Il primo è che il tedesco, anche nel 2025, ha dato prova di questo. Il secondo è che ad esserci passato è stato proprio lui, nell’ultima volta in cui è rimasto a distanza siderale dalle fasi importanti degli Slam. Domani i due si ritroveranno a Shanghai. Altmaier, 27 anni, di Kempen, aveva un’ambizione ben chiara molti anni fa: quella di vincere uno Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

