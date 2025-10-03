Jannik Sinner sfida Altmaier | un tennista atipico che gli diede un grande dispiacere in un’altra fase della carriera
Alcuni giocatori, più di altri, hanno appiccicata la definizione di “cagnaccio”. Sono quei giocatori che, tendenzialmente, mollano molto poco, fanno il possibile per restare a dar fastidio agli avversari. Daniel Altmaier è uno di questi, e Jannik Sinner lo sa bene per due motivi. Il primo è che il tedesco, anche nel 2025, ha dato prova di questo. Il secondo è che ad esserci passato è stato proprio lui, nell’ultima volta in cui è rimasto a distanza siderale dalle fasi importanti degli Slam. Domani i due si ritroveranno a Shanghai. Altmaier, 27 anni, di Kempen, aveva un’ambizione ben chiara molti anni fa: quella di vincere uno Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: jannik - sinner
Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open
Chi è Laila Hasanovic, nuova fidanzata di Jannik Sinner?
Wimbledon: il nome di Jannik Sinner viene "scoperto" nell'albo d'oro dei vincitori del torneo
Sinner 'spia' a Shanghai, Jannik studia gli avversari a modo suo - X Vai su X
Jannik Sinner vince a Pechino. Carlos Alcaraz si ritira dal Masters 1000 di Shanghai. Queste due notizie rendono ufficiale un potenziale scenario di classifica tanto caro ai tifosi italiani di Jannik: Sinner infatti potrebbe tornare n°1 del mondo già prima dell'ultim - facebook.com Vai su Facebook
Sinner–Altamaier, rimandato l’esordio a Shanghai: nuova data, quando e dove vederla in diretta tv, streaming e orario - Reduce dal trionfo all’ATP 500 di Pechino, il tennista altoatesino debutterà al Maters 1000 sabato 4 ottobre 2025, ottenendo un giorno di riposo in più ... Da libero.it
Quando torna in campo Jannik Sinner? La sfida contro Daniel Altmaier vale il terzo turno al Rolex Shanghai Masters 2025: ecco dove e quando vederla - Il n° 2 del mondo tornerà presto in campo dopo il titolo conquistato al China Open 2025 di Pechino e lo farà a Shanghai. eurosport.it scrive