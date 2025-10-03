Jannik Sinner e l’annoso problema dei trofei? Dove li tengo? Non nel mio appartamento è troppo piccolo
Troppi trofei da non sapere dove metterli. Se ti chiami Jannik Sinner può essere una vera difficoltà. Nell’ intervista post vittoria di Pechino, dove il giocatore azzurro ha ottenuto il suo ventunesimo trofeo in carriera, Sinner ha parlato della questione. “ Sempre a casa dei miei genitori. Il mio appartamento è piuttosto piccolo, quindi non c’è molto spazio”, ha raccontato l’altoatesino. Nulla è cambiato da quando Sinner ha acquistato la sua casa a Monaco. Tutte le coppe sono a Sesto, in Trentino. Alla collezione di premi di Australian Open, Wimbledon, Roland Garros e Us Open, solo per citare i più importanti, presto si aggiungerà anche l’ingombrante trofeo di Pechino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
