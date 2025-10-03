Jane Goodall regina della etologia e della giungla

Quando la ventiseienne londinese Jane Goodall nel 1960 viene spedita nella foresta del Gombe, in Tanzania, la teoria sembra a tutti piuttosto chiara. L'uomo, si diceva, è l'unico animale dotato

È morta Jane Goodall, la scienziata che ha cambiato il modo in cui vediamo noi e le scimmie: aveva 91 anni

Jane Goodall e l'amore per gli animali: «Chiunque li conosce sa che gli animali sono tristi o felici proprio come noi. Ad un certo punto della mia vita ho capito che dovevo proteggerli e da scienziata sono diventata attivista: dovevo agire»

Ci lascia Jane Goodall che ci ha insegnato l'amore per gli animali: «Chiunque li conosce sa che gli animali sono tristi o felici come noi. Ad un certo punto della mia vita ho capito che dovevo proteggerli e sono diventata attivista: dovevo agire»

È scomparsa all'età di 91 anni Jane Goodall, pioniera dell'etologia, simbolo ambientalista e figura chiave nella ricerca sui primati.

È morta Jane Goodall, pioniera dell’etologia e icona dell’ambientalismo - Celebre etologa e pioniera degli studi sugli scimpanzé, è morta a 91 anni in California. globalist.it scrive