James Ward-Prowse Tipò per il trasferimento a Southampton
Sito inglese: Il centrocampista del West Ham United James Ward-Prowse sembra essere rimasto in disgrazia al club e potrebbe uscire nella finestra di trasferimento di gennaio. Il trentenne non è stato all’altezza delle aspettative durante il suo periodo allo stadio di Londra, ed è stato anche deludente in un incantesimo di prestito a Nottingham Forest la scorsa stagione. Ha senso che il nuovo manager del West Ham, Nuno Espirito Santo, ora sembra pronto a apportare alcune modifiche a questa squadra in difficoltà, e Ward-Prowse sia forse sorprendentemente che potrebbe essere uno dei primi grandi nomi fuori dalla porta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Sedici gol su punizione diretta. James Ward-Prowse a un passo dal record di David Beckham - Il centrocampista del Southampton, protagonista nella vittoria in rimonta contro l'Everton, ha messo a segno il suo ... tuttomercatoweb.com scrive
Liverpool, piace Ward-Prowse ma il club è disposto a pagare solo la metà del suo valore - Come riporta l’edizione odierna del Daily Mail, il centrocampista inglese è finito nel mirino di Jurgen Klopp per la prossima stagione. Scrive tuttomercatoweb.com