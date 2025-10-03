James Gunn conferma piani per Catwoman nel DCU

Mentre l’universo di Batman continuerà a esistere come proprietà Elseworlds, i DC Studios di James Gunn e Peter Safran sta sviluppando una propria versione del Cavaliere Oscuro e della sua vasta mitologia per la sua continuity principale. Il film The Brave and the Bold è attualmente in fase di sviluppo, con una sceneggiatura ancora in fase di scrittura e Andy Muschietti alla regia. Nel frattempo, sono in corso le riprese principali del film Clayface di James Watkins, classificato come vietato ai minori, che porterà sul grande schermo uno dei famosi cattivi del Cavaliere Oscuro. 🔗 Leggi su Cinefilos.it