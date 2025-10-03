Itas Trentino ecco Marcelo Mendez | Il massimo che potessi desiderare
Trento accoglie un nuovo protagonista della grande pallavolo internazionale: Marcelo Mendez è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Itas Trentino maschile. Una scelta importante per il club gialloblù, che punta così a proseguire il proprio percorso di crescita e a confermarsi tra le realtà di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: itas - trentino
Cisterna Volley, per il terzo anno si parte con l’Itas Trentino. Il calendario della Superlega
?| VIDEO A2 femminile, highlights di Volley Bergamo-Itas Trentino 3-1 (test match precampionato) #? #trentinonelcuore - X Vai su X
| GALLERY La conferenza stampa odierna di presentazione del nuovo allenatore dell'Itas Trentino maschile Marcelo Mendez negli scatti di Marco Trabalza #? #trentinonelcuore Vai su Facebook
Itas Trentino, ecco Marcelo Mendez: “Il massimo che potessi desiderare” - Trento accoglie un nuovo protagonista della grande pallavolo internazionale: Marcelo Mendez è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Itas Trentino maschile. Si legge su trentotoday.it
Dall'Argentina a Trento: ecco Marcelo Méndez, il nuovo allenatore dell'Itas - In trentanove anni di carriera da allenatore ha guidato nove squadre differenti e due Nazionali, vincendo 37 titoli ... Segnala rainews.it