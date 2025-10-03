Italia’s got talent | emozioni e sorprese nella quarta puntata su disney con il golden buzzer di frank matano

la quarta puntata di italia’s got talent su disney+: momenti salienti e novità. La recente trasmissione di Italia’s Got Talent su Disney+ ha offerto una serie di esibizioni emozionanti e sorprendenti, segnando un passo importante nel percorso del talent show. La puntata, andata in onda ogni venerdì, si distingue per la presenza di momenti che hanno catturato l’attenzione del pubblico, tra innovazioni artistiche e performance divertenti. Di seguito vengono analizzati gli aspetti più significativi dell’episodio, con particolare attenzione alle esibizioni che hanno lasciato il segno. il momento del golden buzzer: shadow ace conquista il pubblico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Italia’s got talent: emozioni e sorprese nella quarta puntata su disney con il golden buzzer di frank matano

In questa notizia si parla di: italia - talent

Italia’s Got Talent torna su Disney con Alessandro Cattelan come giudice

Italia’s got talent 2025: dal 5 settembre in esclusiva su disney

Italia’s Got Talent versione Cattelan: “Sarò giudice di una festa divertente”

Italia's Got Talent Official - facebook.com Vai su Facebook

Nicola Galasso - Audizioni Italia's Got Talent Una serie di imitazioni esilaranti da un concorrente insospettabile #IGT è in esclusiva su Disney+ - X Vai su X

Non perderti Italia's Got Talent su Disney+: scopri quando la finale! - Italia's Got Talent è tornato su Disney+ e la finale è sempre più vicina: scopri quando sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma. Lo riporta punto-informatico.it