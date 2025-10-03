Italiano e la via dell’ottimismo E’ un punticino ma sono fiducioso Un anno fa eravamo messi peggio L’obiettivo resta passare il turno

Italiano, beato lui, si fa bastare il pareggio. "Togliamo lo zero dalla nostra classifica e ci prendiamo un punticino – dice –. Ai ragazzi a fine partita l’ho ricordato: un anno fa a questo punto della stagione stavamo peggio, sono convinto che cresceremo". Così parla un allenatore moderatamente critico che in questo passaggio delicato della stagione ha la necessità di spargere positività nel gruppo a dispetto del pochissimo che ieri hanno espresso i suoi ragazzi sul campo. Non è buonismo, forse è buonsenso da paziente padre di famiglia quello che lo porta a sforzarsi di vedere, nonostante tutto, il bicchiere mezzo pieno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

