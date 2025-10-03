Italian Tech Week 2025 Jeff Bezos e Ursula von der Leyen nella giornata conclusiva - in diretta

In diretta dalla sala Fucine. Innovatori, imprenditori, accademici e investitori si riuniscono alle OGR di Torino per la Italian Tech Week, una delle conferenze sull'innovazione più importanti d'Europa organizzata da Vento, il fondo di investimento di Exor Ventures, in collaborazione editoriale con il Gruppo GEDI. Tre giorni di sessioni dedicate all'IA, healthcare, media, robotica e all'ecosistema tecnologico italiano ed europeo. Sul palco saliranno oltre150 speakers, tra cui il fondatore di Amazon Jeff Bezos - impegnato in una conversazione con John Elkann, presidente di Stellantis e Ferrari e CEO di Exor - e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Italian Tech Week 2025, Jeff Bezos e Ursula von der Leyen nella giornata conclusiva - in diretta

I manifestanti danno l’assalto alla struttura che ospita fino a domani Italian Tech Week: distrutti gazebo, maxischermi, tavoli e sedie. Nel pomeriggio manifestanti entrano sulla pista dell’aeroporto e bloccano l’imbocco dell’autostrada Vai su Facebook

