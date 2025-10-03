Italia tre calciatori del Napoli convocati da Gattuso | doppia esclusione eccellente
Tutto pronto per la sosta nazionali di Ottobre, ecco le chiamate del commissario tecnico: tre giocatori azzurri convocati, con un’esclusione a sorpresa. Il Napoli, dopo la vittoria contro i portoghesi in Champions League, affronterà il Genoa guidato da Patrick Viera, per la gara interna al Maradona in programma domenica 5 Ottobre alle 18. Dopo il weekend di Serie A, valevole per la sesta giornata di campionato, sarà nuovamente la volta delle nazionali, con la consueta sosta di Ottobre. Sono appena arrivate le convocazioni ufficiali di Gennaro Gattuso, neo commissario tecnico della nazionale italiana: ecco i calciatori partenopei che saranno chiamati. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: italia - calciatori
In Italia si fa fatica a vendere calciatori, per questo tutti gli affari si spostano ad agosto (Libero)
Italia Under 17, tanti calciatori bianconeri convocati per il doppio test contro l’Albania! Presente anche un classe 2010: l’elenco completo
Una famiglia di calciatori, le registrazioni per “migliorarsi” e l’Italia nel destino: alla scoperta di Andy Diouf, nuovo centrocampista dell’Inter
Calciatori/Allenatori Italiani all'Estero - facebook.com Vai su Facebook
I due calciatori che hanno cambiato il Milan Qual è il centrocampo più forte della #SerieAEnilive Le parole di Alessandro Matri ed i telecronisti di #DAZN a 4-3-2-1 powered by Sisal Tipster - X Vai su X
Nuovo murales di Jorit al Maradona: raffigurati i primi tre calciatori del Napoli - Raffigurati i primi tre calciatori e sono già tanti i curiosi pronti a scoprire l'opera. Lo riporta ilmattino.it
50 anni fa Savoldi a Napoli per 2 miliardi, Italia si scandalizzò - Esattamente 50 anni fa, la Napoli calcistica balzava agli onori della cronaca non per i successi sportivi - Secondo ansa.it