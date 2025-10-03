Italia scontri al corteo pro Palestina | arrivano le ambulanze situazione drammatica
Una serata che doveva essere di protesta pacifica si è trasformata in un vero e proprio scenario di scontro urbano. Le strade di Bologna, ieri sera, sono state teatro di violenti disordini legati al corteo in solidarietà con Gaza. La città emiliana è diventata l’epicentro delle manifestazioni italiane, culminate in un episodio drammatico: una giovane manifestante è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita in pieno volto da un lacrimogeno. La ragazza, soccorsa immediatamente dai sanitari del 118, è ora ricoverata in ospedale e rischia di perdere un occhio. Leggi anche: Terribile esplosione nello stabilimento, fiamme altissime e panico totale Leggi anche: Contromano in superstrada per 10km, il video assurdo: chi c’era alla guida (VIDEO) La giovane ferita e il delicato intervento. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: italia - scontri
Duri scontri a Milano, traffico in tilt a Roma: pro pal in piazza in tutta Italia
Forza Italia, Marcello Caruso: "Io candidato alla segreteria in Sicilia, no agli scontri interni"
Italia-Francia, tutti gli scontri: migranti, gillet gialli e fisco
Oggi sciopero generale indetto da Cgil e dei sindacati di base per la Flotilla Manifestazione e scontri in tutta Italia dopo il blocco delle navi della Flotilla e l'arresto del suo equipaggio Cinque arresti per gli scontri a Milano. Duro scontro tra le forze politiche - facebook.com Vai su Facebook
Cortei, scontri, atenei occupati: lo sciopero generale blocca già l'Italia Studenti in rivolta in diverse città, da Torino a Roma. A Bologna manifestanti respinti dalla polizia mentre tentavano di entrare in stazione Cinzia Arena e Marco Birolini - X Vai su X
Bologna, il video degli scontri alla stazione tra la polizia e i manifestanti pro-Pal - La giornata di ieri è stata caratterizzata dalle mobilitazioni in tutta Italia, con le linee ferroviarie bloccate, gli scontri nelle stazioni e le devastazioni, nel segno dello slogan “Blocchiamo tutt ... Segnala blitzquotidiano.it
Cortei pro Gaza in diretta| Caos treni a Bologna e Firenze, atti vandalici a Torino. Duro scambio Salvini-Landini - Decine di migliaia di partecipanti ai corteo ma in alcune città la tensione è salita. Secondo corriere.it