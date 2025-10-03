Italia scontri al corteo pro Palestina | arrivano le ambulanze situazione drammatica

Una serata che doveva essere di protesta pacifica si è trasformata in un vero e proprio scenario di scontro urbano. Le strade di Bologna, ieri sera, sono state teatro di violenti disordini legati al corteo in solidarietà con Gaza. La città emiliana è diventata l’epicentro delle manifestazioni italiane, culminate in un episodio drammatico: una giovane manifestante è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita in pieno volto da un lacrimogeno. La ragazza, soccorsa immediatamente dai sanitari del 118, è ora ricoverata in ospedale e rischia di perdere un occhio. Leggi anche: Terribile esplosione nello stabilimento, fiamme altissime e panico totale Leggi anche: Contromano in superstrada per 10km, il video assurdo: chi c’era alla guida (VIDEO) La giovane ferita e il delicato intervento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

